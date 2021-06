Nascido em São Gonçalo, onde morou até os 25 anos, Eco tem suas artes estampadas em diversos ponto da cidade - Divulgação / Lucas Alvarenga

Nascido em São Gonçalo, onde morou até os 25 anos, Eco tem suas artes estampadas em diversos ponto da cidadeDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 18/06/2021 13:20

SÃO GONÇALO - Marcelo Eco será o curador do projeto de grafite a ser implementado nos viadutos de São Gonçalo, berço do grafite no estado do Rio. A Ideia, apresentada ao prefeito por um grupo de grafiteiros gonçalenses, é colorir as estruturas urbanas com ilustrações da história de cada bairro. Os primeiros contemplados serão Alcântara, Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula.

“Desde que assumimos o governo, estamos trabalhando para que o munícipe tenha orgulho de dizer que mora aqui. É uma tarefa difícil, mas creio que vamos conseguir. Tenho certeza de que a arte desenvolvida pelos grafiteiros gonçalenses fará com que tenhamos uma visão mais agradável do local, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar a área, melhorando o aspecto da cidade. Esperamos a brilhante colaboração do Marcelo Eco nesta iniciativa”, afirmou Capitão Nelson.

Nascido em São Gonçalo, onde morou até os 25 anos, Eco tem suas artes estampadas em diversos ponto da cidade, como nas fachadas do Teatro Municipal e da Galeria de Artes, no monumento de 140m² na Praça Dr. Luiz Palmier (Praça da Marisa) e na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula.

“A iniciativa da Prefeitura de convidar os grafiteiros da cidade me deixa muito feliz, porque evidencia a valorização da ‘prata da casa’. É uma honra poder deixar meu trabalho registrado na minha cidade natal. Um reconhecimento que me deixa muito feliz e realizado”, disse o artista.