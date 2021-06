Confira os locais e horários para levar sua doação - Divulgação

Confira os locais e horários para levar sua doaçãoDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/06/2021 11:24

SÃO GONÇALO - Os shoppings da Aliansce Sonae na cidade se uniram em prol de uma boa causa e estão arrecadando agasalhos para encaminhamento ao Instituto da Criança, que os entregará a instituições sociais que atendem diretamente as comunidades localizadas no entorno desses empreendimentos comerciais. As roupas de inverno - novas ou usadas em bom estado - podem ser doadas direto nos centros de compras envolvidos na campanha até o dia 27 de junho.

No Pátio Alcântara, as doações podem ser entregues na recepção do 4º piso, durante o horário de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Os agasalhos serão encaminhados para o Projeto Craque do Amanhã. Já no São Gonçalo Shopping, os itens devem ser levados à recepção do 3º piso, de segunda a sexta, das 10h às 17h, que serão direcionados posteriormente à Creche Mães Trabalhadoras, em Ipiíba.

Publicidade

Para Ana Paula Niemeyer, gerente de marketing da Aliansce Sonae, a ação traz oportunidade para que os clientes dos shoppings se engajem em causas sociais, além de reforçar o importante papel dos empreendimentos nas comunidades onde estão localizados. “Ações com este viés já fazem parte do nosso calendário. Os clientes já esperam por essas iniciativas. Temos promovido diversas ações sociais com focos diferentes – doações de brinquedos, roupas, materiais escolares, entre outros. Em parceria com o Instituto da Criança, já tivemos a oportunidade de ajudar cerca de 60 mil pessoas”, comenta.