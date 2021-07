No momento, 50 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 5.422 infectados se recuperam em quarentena domiciliar - Divulgação

No momento, 50 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 5.422 infectados se recuperam em quarentena domiciliarDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/07/2021 11:30

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou cinco novos óbitos em decorrência do novo coronavírus, chegando a 2.715 no total. As mortes ocorreram entre os dias 4 e 22 de junho, mas foram registradas somente nesta sexta-feira (2), quando concluído o processo investigatório da Divisão de Vigilância Epidemiológica com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Desde o início da pandemia, a cidade soma 97.509 casos confirmados, sendo 89.322 deles curados. No momento, 50 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 5.422 infectados se recuperam em quarentena domiciliar, já que apresentam sintomas leves ou nenhum sintoma. Há ainda 30 óbitos sob investigação.

Publicidade

Óbitos confirmados ontem:

Feminino, 46 anos, Rocha

Feminino, 73 anos, Santa Izabel

Masculino, 94 anos, Galo Branco

Masculino, 64 anos, São Miguel

Masculino, 49 anos, Jóquei