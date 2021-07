Também na 73ª DP (Neves), já de madrugada, outros PMs levaram mais um homem preso, que portava revólver, radiocomunicador e drogas - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/07/2021 10:25 | Atualizado 03/07/2021 10:52

SÃO GONÇALO - Uma troca de tiros com a polícia terminou com um homem morto e outro detido, além de drogas e armas apreendidas, no bairro do Gradim. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais estava em patrulhamento na Rua Sete de Setembro, visando a coibir roubos de veículos na região, quando dois homens em atitude suspeita tentaram fugir da abordagem policial, disparando contra os agentes.

Um dos suspeitos foi atingido no local e levado pelos agentes para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas morreu no caminho. Com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola e uma bolsa com drogas.

A ação aconteceu na noite de ontem, sexta-feira (2), por volta das 21h, e o caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Na mesma delegacia, já de madrugada, PMs do 7ºBPM levaram preso um homem que portava revólver, radiocomunicador e drogas, capturado durante patrulhamento no bairro Ipiíba.