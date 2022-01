O programa Casa Verde Amarela foi criado no lugar do Minha Casa, Minha Vida. - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:30

Os beneficiários do programa Casa Verde e Amarela (antigo programa “Minha Casa Minha Vida”), devem ficar atentos. A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Habitação, convoca os selecionados para o empreendimento Campo Belo I e II, para atualizarem o Cadastro Único (CadÚnico).

Segundo as informações, o processo de atualização é uma orientação do Ministério de Desenvolvimento Regional, diante a solicitação do município para possível transferência para o Residencial Campo Belo I e II, em Marambaia, que tem previsão de estar pronto ainda neste mês de janeiro.

De acordo com a Prefeitura, o atendimento acontecerá na Secretaria de Habitação, Rua Doutor Porciúncula, 395 – Venda da Cruz – antigo 3 BI – São Gonçalo, das 9h às 12h e das 13h às 16h, nos dias determinados para cada grupo, conforme edital disponível em:

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2021_12_29.pdf

Conforme as informações, o chamamento vai até 26 de janeiro. Quem perder a data e horário publicado deve entrar em contato pelo número (21) 98221-7275, para agendar outro dia.