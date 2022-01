Rodoviários foram testados para Covid-19 no terminal João Goulart. - Divulgação

Rodoviários foram testados para Covid-19 no terminal João Goulart. Divulgação

Publicado 04/01/2022 17:55

O Departamento Médico do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) está comemorando seis meses sem casos de Covid-19. Em 2020, o setor de Clínica Médica realizou 2.870 atendimentos, dos quais 861 foram de associados ou familiares com os sintomas da doença. Segundo o Sindicato, em 2021, de um total de 2.532 pacientes, o número de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 não passou de 50.

Os especialistas da entidade atribuem a queda vertiginosa dos casos de Covid-19, registrada no sistema de dados do Sintronac, à vacinação em massa da população. No entanto, ainda assim, para entrar no sindicato, qualquer pessoa tem, obrigatoriamente, que estar usando máscara facial e um funcionário fica permanentemente oferecendo higienização das mãos e medindo a temperatura de todos.