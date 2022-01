O resultado sai em 20 minutos e está disponível para os gonçalenses que apresentam sintomas de síndrome gripal. - Divulgação PMSG

Publicado 04/01/2022 18:46

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai realizar o exame de antígeno (swab, através de fluidos nasais, teste do cotonete) para detectar a contaminação por coronavírus e controlar a situação. O resultado sai em 20 minutos e está disponível em dez unidades de saúde para todos os gonçalenses que apresentam sintomas de síndrome gripal.



Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Melissa de Mello, para a realização dos testes, todos passam por avaliação prévia de um profissional de saúde para confirmar a real necessidade do exame. "Leva-se em consideração os dias de sintomas, histórico vacinal e histórico pregresso”, explicou a coordenadora.



Sobre o RT-PCR (swab) – Realizado através de fluidos nasais e, atualmente, padrão-ouro para diagnóstico laboratorial de Covid-19, também continua sendo realizado e tem o resultado em sete dias. “É muito importante que os moradores continuem respeitando as medidas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70”, disse Melissa.



Os locais dos exames são: no Centro de Triagem ao coronavírus, no Zé Garoto: diariamente, das 8h às 17h; na Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 13h; na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: terças, quintas e sábados, das 8h às 13h; no Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segundas, terças e quintas, das 8h às 12h, com distribuição de senhas; no Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: quartas, quintas e sextas, das 8h às 16h, com distribuição de senhas e no Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h.

Os exames também podem ser encontrados na Clínica da Criança (0 a 12 anos), segundas, terças, quintas e sextas, das 8h às 16h, e quartas, das 13h às 16h; com distribuição de senhas; no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas; na Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas e no PAM Coelho: segundas, quartas e sextas, das 9h às 13h.

Os tipos de exames são: Antígeno (swab), realizado através de fluidos nasais e com identificação rápida (até 20 minutos) e RT-PCR (swab), realizado através de fluidos nasais e, atualmente, padrão-ouro para diagnóstico laboratorial de Covid-19.