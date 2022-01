A renovação da frota irá valorizar e dar mais capacidade de resposta à população. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 04/01/2022 19:05 | Atualizado 04/01/2022 19:06

A Prefeitura de São Gonçalo poderá conseguir até 11 viaturas para serem utilizadas durante as ações de patrulhamento preventivo. A informação foi dada por meio da Secretaria de Ordem Pública, que firmou um convênio com o Ministério de Justiça e Segurança Pública para aquisição dos veículos para a Guarda Municipal. "A iniciativa tem objetivo de melhorar as condições de trabalho da corporação, aumentando a presença dos agentes pelas vias da cidade e oferecendo mais segurança aos gonçalenses", disse a Prefeitura no texto.