Após o processo de orientação, os agentes retornarão às ruas para fiscalização. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Após o processo de orientação, os agentes retornarão às ruas para fiscalização.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 05/01/2022 16:43

A Prefeitura da cidade de São Gonçalo quer acabar com a confusão no comércio do Alcântara e, por meio da Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, iniciou, nesta quarta-feira (5), o reordenamento das barracas de vendedores ambulantes legalizados no bairro. A ação visa organizar e diminuir os espaços entre as bancas e o passeio público, abrindo passagem para a população transitar, contribuindo para reduzir a poluição visual e também o acesso aos comércios locais.

As primeiras vias a receberem a ação de reordenamento foram a Rua Palmira Ninho, que conta com 60 barracas de vendedores informais, e a Rua João Caetano, com 161 bancas. Ao todo, serão mais de 220 barracas que passarão pelo processo de reorganização, recebendo orientações sobre tamanho padrão e a utilização correta do material de cobertura das barracas. Os agentes também verificam se as autorizações para o exercício das atividades estão em dia.

Segundo a Prefeitura, nas próximas semanas, agentes do Controle Urbano da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas irão atuar com o mesmo procedimento nas ruas Antônio Alves, Sílvio Romero e na rua transversal às ruas Yolanda Saad Abuzaid e Nair de Andrade.

"Após o processo de orientação, os agentes retornarão às ruas para fiscalização. Caso sejam flagradas fora do padrão ou em posse de terceiros, os responsáveis terão suas licenças suspensas", afirmou o Executivo no texto.

Na tarde desta quarta-feira (5), a Secretaria de Transportes (Semtran) esteve, através de uma equipe de fiscais, na Rua Palmira Ninho, no centro comercial, para delimitar as marcações de veículos de carga e descarga. A ação também contou com o apoio da Guarda Municipal, reforçando a segurança dos agentes da subsecretaria.