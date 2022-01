O Centro Interescolar Ulisses Guimarães (Ciug), fica localizado no bairro Gradim. - Divulgação site PMSG

Publicado 05/01/2022 17:36 | Atualizado 05/01/2022 17:44

O Centro Interescolar Ulisses Guimarães (Ciug), no bairro Gradim, está com matrículas abertas para o curso gratuito de Informática. Atendendo à comunidade de São Gonçalo em geral, a matrícula será efetuada, na própria unidade, em três dias: na quarta-feira (12), para os alunos que pretendem estudar no horário da manhã; na quinta-feira (13), para quem prefere o horário da tarde; e na sexta-feira (14), para o turno da noite, para evitar aglomerações.

Segundo as informações, as aulas começam no dia 7 de fevereiro para estudantes a partir dos 13 anos, que estejam cursando a partir do 7º ano, sem limite de idade. O aluno ou responsável deverá comparecer, no dia estipulado, munido dos documentos necessários para efetuar a matrícula.

Os documentos necessários para a realização da matrícula são: identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade e foto 3x4. O Ciug alerta que menores só poderão realizar a matrícula acompanhados de um responsável.