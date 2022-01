o prefeito Capitão Nelson e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, vistoriaram as obras. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/01/2022 18:42

O prefeito Capitão Nelson e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, vistoriaram as obras que contemplam os bairros do município de São Gonçalo, nas manhã desta quarta-feira (5). No loteamento Vila Hulda, no bairro Rio do Ouro, as ruas Hamilton José dos Santos e Antônio Estevão recebem as intervenções de pavimentação, drenagem e rede de esgoto. A obra, que vai beneficiar centenas de famílias que moram na localidade, tem o investimento de R$ 3.591.811,69 e a previsão é que seja entregue no primeiro semestre deste ano.



Segundo o prefeito as visitas aos trabalhos vão continuar assim como foi feito por diversas vezes no ano de 2021. "O município de São Gonçalo é muito extenso. Temos que trabalhar arduamente e com planejamento para atender todos os moradores. Iniciamos essa obra no Rio do Ouro assim como seguimos com serviços de pavimentação em diversos bairros. Passamos o ano de 2021 todo com obras de pequenas a grandes complexidades e neste ano não vai ser diferente", afirmou Capitão Nelson.



Também na manhã desta quarta-feira (5), o prefeito visitou o início da obra de pavimentação e concretagem na Rua Suzana de Almeida, no bairro Patronato. A intervenção é um pedido antigo dos moradores da localidade, como é o caso de Heliane Afonso, de 53 anos, que por anos pediu a melhoria às autoridades.



"Meu pai mora nessa rua há mais de 60 anos e nunca pôde desfrutar de um asfalto de qualidade. O serviço que faziam aqui não durava, a chuva e o movimento constante dos carros depredaram todo o trabalho que era feito. Hoje, fiz questão de filmar o prefeito na obra pessoalmente, o que nos faz acreditar que o serviço será de qualidade, para mandar ao meu pai, que no momento está internado. Ter a rua asfaltada é o mínimo de dignidade que ele merece", disse a moradora.