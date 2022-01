O prefeito Capitão Nelson acompanhou a obra na manhã desta quinta-feira (6). - Divulgação PMSG

Publicado 06/01/2022 17:47 | Atualizado 06/01/2022 17:50

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, segue com trabalho avançado na obra de contenção de encosta na Rua Piauí, no Gradim. Nesta quinta-feira (6), o prefeito Capitão Nelson acompanhou a ação e disse que vai ficar mais tranquilo quando estiver pronta.

"Essa obra de contenção é de extrema importância para os moradores da localidade que, enfim, terão segurança e sossego nos dias de chuva forte. Uma obra que deveria ter sido realizada há anos e que estamos trabalhando para entregá-la ainda neste primeiro semestre do ano", disse o chefe do Executivo gonçalense.

Segundo as informações, o local já passou por obras de concretagem da cortina atirantada e no momento está recebendo intervenções de reaterro da rua e concreto projeto do talude. Após serão feitas drenagem, pavimentação e urbanização.

"Equipes do 4º Departamento de Conservação e Obras (DCO) já realizaram a recuperação da calçada no início da via, restaurando 15 metros de rua em sua totalidade", afirmou a Prefeitura no texto.