As escolas de São Gonçalo recebem a biodescontaminação assistida contra Covid-19. - Divulgação PMSG

Publicado 06/01/2022 18:14

A Prefeitura de São Gonçalo, preocupada com a saúde e o bem-estar dos alunos e servidores, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prepara as escolas para o novo ano letivo. Ao continuar o trabalho iniciado em 2021, as escolas do município recebem a biodescontaminação assistida contra Covid-19 e as obras da manutenção corretiva, com reparos em todas as unidades.



“Estamos em busca de um ambiente mais seguro para os nossos alunos e funcionários, tanto em infraestrutura quanto na sanitização contra a Covid-19. É importante salientar que a volta das aulas 100% presenciais está sendo analisada pelas autoridades de saúde do município”, afirmou o secretário de Educação Maurício Nascimento.



Segundo a Prefeitura, o projeto de biodescontaminação assistida e certificada faz com que professores, alunos, pais, servidores e todos os envolvidos na educação pública tenham segurança nas suas atividades. "As etapas são anamnese ambiental, higienização de alta performance, profilaxia ambiental, certificação e garantia assistida, capacitação e qualificação de equipes de serviços e conservação e mapeamento de gestão de riscos", ressaltou o poder público no texto.



De acordo com a Secretaria de Educação gonçalense, as escolas terão um aplicativo offline com todas as informações sobre vacinação, testes e um pequeno prontuário, que terá como objetivo a entrada e permanência de todos os envolvidos na comunidade escolar do município.