A intervenção, que estava parada há cerca de oito anos, é celebrada pelos moradores e motoristas que passam pela Estrada de Guaxindiba.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 06/01/2022 18:37

A Estrada de Guaxindiba, importante via que liga a BR-101 e a RJ-104, recebe as intervenções de drenagem em toda a sua extensão. Segundo as informações, a obra é fruto de um convênio entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estrada de Rodagens (DER).

De acordo com a Prefeitura, a ideia é manter o ritmo acelerado de obras que marcou o ano de 2021 em São Gonçalo logo nos primeiros dias de 2022. "Grande parte da via já recebeu as intervenções de drenagem. A previsão é que até o fim de janeiro todo o processo de drenagem seja finalizado. Atualmente, trabalhadores também realizam a construção do meio-fio. Nos próximos dias o trabalho seguirá com obras de pavimentação e urbanização, além da construção de dois abrigos de ponto de ônibus, um pedido antigo dos moradores da localidade", afirmou o Executivo gonçalense no texto.

A intervenção, que estava parada há cerca de oito anos, é celebrada pelos moradores e motoristas que passam pelo local. "Por anos esperamos a pavimentação dessa rua, que sempre foi cheia de buracos, uma vergonha. Nós, que moramos aqui há anos, estamos muito felizes do poder público enfim ter notado essa situação. Tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas", disse Josué Silveira, de 57 anos.

A previsão é que a obra seja entregue ainda no primeiro trimestre deste ano.