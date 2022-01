PAM do Alcântara mais que dobra número de atendimentos em 2021 | São Gonçalo | O Dia

Garantia de atendimento para a população gonçalense o PAM do Alcântara cada dia se destaca mais. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Garantia de atendimento para a população gonçalense o PAM do Alcântara cada dia se destaca mais. Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 07/01/2022 15:35

O Posto de Assistência Médica (PAM) do Alcântara teve um aumento de 138% nos atendimentos de consultas e serviços, ao se comparar o resultado do ano de 2021 com o de 2020. As informações são da nova administração da unidade de saúde, que remanejou horários, fez cortes, novas contratações e inclusão de novos serviços e especialidades médicas.

De acordo com a Prefeitura, este avanço será ainda maior quando a unidade de saúde mudar de endereço e ganhar nova estrutura na Policlínica do Vila Três, que está em reforma e tem previsão de inauguração no segundo semestre deste ano.



"Os números já falam por si. O total de atendimentos subiu de 32.680 em 2020 para 74.928 em 2021, um aumento de 138%. A média de atendimentos mensais cresceu de 2.724 para 6.244. Só nos três primeiros meses de 2021, houve a contratação de oito médicos e inclusão da especialidade de ortopedia. Atualmente, a especialidade atende uma média de 200 pacientes por mês e está entre as mais procuradas ao lado da oftalmologia, cardiologia e ginecologia, que cresceram de 854 para 2.420; 3.335 para 6.673 e 452 para 838 atendimentos, respectivamente", informou o Executivo no texto.



Conforme a administração da unidade, além das consultas, o PAM também oferece exames e serviços. "O eletrocardiograma, por exemplo, tem demanda livre (não precisa de marcação prévia) e é realizado de segunda a sexta, das 8h às 16h. Os exames laboratoriais (sangue, fezes e urina) são marcados todas as segundas, das 8h às 10h. E são colhidos de 30 pacientes por dia, de terça a sexta da mesma semana. Para a realização dos exames é necessário estar com pedido médico", informou o administrador do local Eduardo Barbosa.



Ele disse que a expectativa é ainda maior para este ano, quando novos serviços passarão a ser realizados no novo espaço do Vila Três, como atenção ao pré-natal, exames preventivos, curativos, retirada de pontos e vacinação. “Temos uma equipe grande de enfermagem, que passará por capacitação para realizar os serviços no Vila Três. Infelizmente, não temos como realizar neste prédio por falta de espaço”, disse Barbosa.



Aos interessados, vale lembrar que as consultas no PAM Alcântara são todas marcadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. "Assim, para os agendamentos, os gonçalenses podem se dirigir a qualquer unidade municipal de saúde para dar entrada na fila. Para isso, Eduardo Barbosa lembra que é essencial que os gonçalenses mantenham seus contatos atualizados", avisou o poder público no comunicado.



“As pessoas dão entrada na fila, trocam de telefone e esquecem de atualizar. Aí, quando a regulação liga para marcar a consulta, não consegue encontrar o paciente, que permanece na fila. Por isso, é muito importante que os moradores se dirijam a qualquer unidade de saúde para esta atualização, sempre que isso acontecer, para que não fique sem o atendimento. Qualquer posto está apto tanto para a atualização dos dados quanto para a dar entrada na fila da regulação. Os gonçalenses não precisam ir aos polos sanitários e PAMs para isso”, finalizou Eduardo.



As especialidades que podem ser encontradas no PAM de Alcântara são: Alergia/Imunologia, Angiologia, Assistente Social, Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia, Reumatologia e Urologia.

Os serviços e exames encontrado são: Eletrocardiograma, Sangue, Urina, Fezes, Medição de pressão arterial e Remoção de cerume (lavagem ouvido).