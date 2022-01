A Secretaria de Educação vai convocar os aprovados a partir deste mês. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Secretaria de Educação vai convocar os aprovados a partir deste mês. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 07/01/2022 16:16

O resultado final do concurso público para profissionais da Educação de São Gonçalo foi divulgado, na última quinta-feira (6), no Diário Oficial do município. Os aprovados serão convocados a partir deste mês e seus nomes constam no Diário Oficial e no site www.selecon.org.br. São 379 vagas imediatas (360 de ampla concorrência e 19 para pessoas com deficiência) e 1834 vagas em cadastro de reserva para nível Fundamental, Médio e Superior.

O candidato convocado deverá comparecer a Subsecretaria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração para retirar o termo com a relação dos procedimentos a serem realizados para a posse.

Documentos necessários para a posse dos aprovados (originais e cópias)

a) Atestado de Saúde expedido pela Inspeção Médica;

b) RG;

c) CPF;

d) PIS/PASEP, exceto para o primeiro emprego;

e) Título de eleitor;

f) Certidão de Quitação e crime Eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral;

g) Certidão de Casamento ou Sentença Declaratória de União Estável ou Escritura pública de União Estável;

h) Certidão de Nascimento dos dependentes;

i) Documento e quitação como serviço militar ou certificado de desobrigação militar expedido pelo exército para homens com mais de 45 anos;

j) Comprovante de endereço atual;

k) Certidão Criminal Federal dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus;

l) Certidão Criminal da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus;

m) Diploma na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação;

n) Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na CF/88;

o) Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;

p) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes(IRRF);

q) Apresentar Certidões Negativas de penalidades do Estado do Rio de Janeiro e do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO;

r) Uma foto recente 3×4