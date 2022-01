IBGE contrata moradores para realização do Censo Demográfico | São Gonçalo | O Dia

A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 é para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro. - Divulgação

A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 é para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro.Divulgação

Publicado 10/01/2022 20:09

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue com inscrições abertas para edital de contratação com mais de mil vagas temporárias destinadas para moradores do município de São Gonçalo, que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de janeiro através do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10. A contratação será feita através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) a cargo da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo as informações, são 95 vagas para agente censitário supervisor, com remuneração de R$ 1.700 mais benefícios, e 15 vagas para agente censitário municipal, cuja remuneração é de R$ 2.100 mais benefícios. Ambas têm como exigência o Ensino Médio Completo.

De acordo com a Prefeitura, há também 944 vagas para recenseador, com remuneração por produção. "Para essas vagas, a exigência é de Ensino Fundamental Completo. A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para recenseador, o pedido deverá ser feito até o dia 21 de janeiro", afirmou o Executivo no texto.

As provas serão aplicadas no dia 10 de abril. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde.

Já as objetivas serão aplicadas presencialmente seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19 que constam em edital. O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo.