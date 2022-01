O Núcleo Regional 2 da Secretaria de Fazenda do Arsenal está preparado para atender ao cidadão gonçalense. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

O Núcleo Regional 2 da Secretaria de Fazenda do Arsenal está preparado para atender ao cidadão gonçalense.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 12/01/2022 18:37 | Atualizado 12/01/2022 18:41

A Secretaria Municipal de Fazenda intensificou o atendimento para atender a grande demanda de contribuintes por serviços, que tradicionalmente acontece no inicio de cada ano. O Núcleo Regional 2 da Secretaria de Fazenda do Arsenal está preparado para atender ao cidadão gonçalense.



Segundo as informações, os munícipes podem ter acesso a diversos serviços oferecidos pela Secretaria de Fazenda, como emissão de segunda via do carnê do IPTU, de Imposto Sobre Serviços (ISS), atualização e parcelamento de débitos e transferência nominal de proprietário.



"O posto de atendimento é uma excelente alternativa aos contribuintes que moram na região de Tribobó, Arsenal, Arrastão, Maria Paula, Rio do Ouro, com fácil acesso pela Rodovia RJ-106", informou a Prefeitura no texto.



O atendimento é feito por ordem de chegada e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Lembrando que o local segue os protocolos de higiene contra contágio da covid-19, portanto, é obrigatório o uso de máscara no local.



Os serviços disponíveis aos contribuintes no Posto Regional 2 são: emissão da segunda via de carnê de IPTU; abertura de processos para cadastro de IPTU; segunda via de Imposto Sobre Serviços (ISS); atualização e parcelamento de débitos; transferência nominal de proprietário; revisão e atualização de dados cadastrais do contribuinte; taxa de inscrição imobiliária; isenção de IPTU; lançamento de lote; baixa de débitos; taxa de inscrição imobiliária e certidão negativa de débitos de IPTU.

Os serviços no núcleo Regional 2, da Secretaria de Fazenda de São Gonçalo, ficam no Shopping Via Lagos, na Avenida Doutor Eugênio Borges, número 853, Arsenal. Salas 316 a 319 , segundo andar. Os dias e horários de atendimento são: de segunda a sexta-feira , das 9 às 17 horas.