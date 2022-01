A Subsecretaria de Iluminação Pública quer reduzir o valor, em torno de R$ R$3,2 milhões, da conta de luz da Prefeitura. - Divulgação site PMSG

A Subsecretaria de Iluminação Pública quer reduzir o valor, em torno de R$ R$3,2 milhões, da conta de luz da Prefeitura.Divulgação site PMSG

Publicado 13/01/2022 17:47

A Prefeitura de São Gonçalo, entrou no modo econômico e contestou, nesta quinta-feira (13), a cobrança indevida relacionada a 1097 pontos de iluminação pública da cidade. Segundo o Executivo, as cobranças indevidas foram relacionadas em dois ofícios emitidos pela Subsecretaria de Iluminação Pública e enviados à concessionária Enel.



De acordo com o poder público, a contestação sobre os pontos de iluminação tem o objetivo de revisar o valor da taxa de iluminação pública cobrada à prefeitura, cujo valor é embutido nas contas de luz do gonçalense. "A análise teve início a partir do censo de iluminação pública enviado no fim do mês de novembro de 2021 pela concessionária Enel à prefeitura de São Gonçalo. No documento foram constatadas discrepâncias e cobranças indevidas nos valores onerados ao município. Atualmente, a conta de consumo de energia elétrica para a prefeitura gira em torno de R$ R$3,2 milhões", informou a Prefeitura no texto.



O subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar, disse que no momento é importante reduzir esse valor. “Em outras gestões o prefeito simplesmente fazia uma análise fria dessas cobranças e enviava uma mensagem à Câmara pedindo aprovação do aumento da taxa de iluminação pública. Nós queremos fazer o inverso, queremos reduzir esse valor. Já tínhamos conhecimento dessas irregularidades e a partir desse censo podemos contestá-las”, disse o subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar.



Em um dos ofícios Pericar pede o cancelamento de 351 pontos de iluminação na Rodovia Estadual RJ-100, bem como a suspensão da cobrança e restituição da prefeitura por valores pagos por esses pontos . "A via tem 13,5 quilômetros de extensão e passa por bairros como Barreto, Tenente Jardim, Morro do Castro, Baldeador, Caramujo, Novo México e Maria Paula e Rio Do Ouro. A rodovia é de responsabilidade do Estado e, portanto, não há justificativa para que a cobrança por pontos de iluminação na via seja custeada pela Prefeitura de São Gonçalo", ressaltou o subsecretário.



Segundo ele, um outro ofício é o relacionado à cobrança de pontos da iluminação pública com lâmpadas mistas, que não pertencem a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. "Considerando que é de responsabilidade do município a escolha dos equipamentos e as potências que pretende utilizar nas vias públicas e que não há solicitação da Prefeitura de São Gonçalo para utilização de lâmpadas mistas na rede Enel há mais de 20 anos, a subsecretaria de Iluminação Pública contesta a continuidade das cobranças, bem como o ressarcimento dos valores pagos pela prefeitura referente às 746 (setecentas e quarenta e seis) lâmpadas, sendo 160 L/M de 500Watts e 586L/M de 250Watts", realçou Pericar.



"A partir do censo enviado pela concessionária de energia, também foi constatada a cobrança em duplicidade em pontos de energia localizados em uma propriedade da concessionária Enel, na Rua Adelaide Lima, no Jardim Catarina, cobrança por pontos de iluminação desativados na Rodovia BR-101, em um trecho pedagiado e sob concessão e ainda, a cobrança em pontos de iluminação localizados em outras áreas particulares", afirmou a Subsecretaria no texto.



De acordo com Pericar, as lâmpadas do tipo mista seguem na contramão da modernização e dos pontos de iluminação pública que vem sendo feita desde o início desta gestão, com a substituição de lâmpadas com tecnologia ultrapassada por lâmpadas de led, que são mais eficientes e econômicas.