A Prefeitura deu início a convocação dos 151 aprovados do concurso de profissionais de Educação. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 13/01/2022 18:12

A Prefeitura de São Gonçalo deu início a convocação, ao longo desta semana, de 151 aprovados do concurso de profissionais de Educação. Segundo as informações, eles são orientados a comparecerem à Subsecretaria de Recursos Humanos da Secretaria de Administração para retirar o termo com a relação dos procedimentos a serem realizados para a posse. O agendamento da visita está sendo feito em dias e horários específicos, para evitar aglomeração.



Estão sendo convocados, neste primeiro chamamento, 101 profissionais para o cargo de Professor Docente II, 40 para Professor Apoio Especializado e 10 para Merendeiros, divididos nos oitos polos. O candidato que foi contemplado deve comparecer no dia e horário indicados no Diário Oficial.



Os documentos necessários para a posse dos aprovados (originais e cópias) são: Atestado de Saúde expedido pela Inspeção Médica; RG; CPF; PIS/PASEP, exceto para o primeiro emprego; Título de eleitor; Certidão de Quitação e crime Eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral; Certidão de Casamento ou Sentença Declaratória de União Estável ou Escritura pública de União Estável; Certidão de Nascimento dos dependentes; Documento e quitação como serviço militar ou certificado de desobrigação militar expedido pelo exército para homens com mais de 45 anos.

Também são necessários o comprovante de endereço atual; a certidão Criminal Federal dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus; Certidão Criminal da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus; Diploma na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação; a declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na CF/88; declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal; a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes(IRRF); a apresentação de Certidões Negativas de penalidades do Estado do Rio de Janeiro e do município de São Gonçalo e uma foto recente 3×4.