O campus São Gonçalo do IFRJ para 2022 está com os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e EJA inteiramente gratuitos.Divulgação

Publicado 14/01/2022 19:43

O campus São Gonçalo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com dois processos seletivos abertos para o ano letivo de 2022. Até 16 de janeiro, é possível se inscrever para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Administração, Química e Segurança do Trabalho no site da SELECON. Já as inscrições para a primeira turma do curso de Cuidador de Idoso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estão abertas até 10 de fevereiro no portal do IFRJ.

De acordo com a diretora de Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil, Gleyce Figueiredo, o campus São Gonçalo do IFRJ está em expansão. "Além das obras de reforma do Ciep Willy Brandt, que em breve esperamos entregar ao município, iremos implantar dois novos cursos: cuidador de idoso na modalidade Educação de Jovens e Adultos e o Curso Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio. A oferta desses cursos reflete a mobilização da nossa comunidade acadêmica para implantar cursos sintonizados com as demandas da cidade”, diz a diretora.

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

Segundo as informações, no ano letivo de 2022, o IFRJ São Gonçalo vai ofertar 108 vagas nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e Administração, Química e Segurança do Trabalho. Para participar do processo seletivo, os estudantes devem ter finalizado o 9º ano do Ensino Fundamental.

Devido a pandemia da Covid-19, os candidatos poderão escolher três formas diferentes de seleção durante a inscrição: prova online, sorteio público ou análise do histórico escolar do Ensino Fundamental. As vagas serão divididas igualmente entre as três opções.

Conforme as informações, 34% das vagas serão ofertadas à Ampla Concorrência (AC) e 66% serão destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas. A taxa de inscrição é de R$ 50 e as inscrições podem ser feitas pelo site da SELECON até 16 de janeiro.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O campus ainda vai ofertar, pela primeira vez, o curso de Formação Inicial de Cuidador de Idoso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter mais de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental e querer realizar o Ensino Médio integrado à formação profissional.

O método de seleção das 36 vagas é por sorteio público e não há taxa de inscrição. 50% das vagas serão ofertadas à Ampla Concorrência (AC) enquanto as outras 50% serão destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas. As inscrições podem ser feitas pelo site da SELECON até 10 de fevereiro.

O IFRJ Gonçalo fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, no bairro de Neves, ao lado da BR-101.