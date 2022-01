O novo bicicletário vai facilitar a vida dos ciclistas e vai trazer segurança. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 17/01/2022 17:07

O Espaço Raul Veiga, em Alcântara, ganhou um novo equipamento. A partir desta segunda-feira (17), os ciclistas e moradores de São Gonçalo contam com o mais novo bicicletário, contendo oito vagas, onde a população gonçalense poderá guardar as bicicletas enquanto faz suas compras no calçadão.

O novo bicicletário fica concentrado em um ponto específico do centro comercial, sendo um local seguro e que atende as necessidades da população gonçalense, facilitando o acesso dos usuários, além de oferecer aos munícipes um local seguro para guardar as bicicletas.

Para o entregador de produtos farmacêuticos, Gabriel Lira, 19 anos, esse novo bicicletário facilitará ainda mais a locomoção dos ciclistas.

“Antes, usávamos as grades do supermercado ao lado para colocar a nossa bicicleta, próximo às bancas dos vendedores, e acabava atrapalhando o andamento do trabalho deles. E agora, com esse bicicletário, está facilitando muito mais, trazendo segurança. Esse novo bicicletário é um avanço para os comerciantes e pedestres que utilizam bicicletas para se locomover e precisa de um local seguro para guardar sua bicicleta”, contou Gabriel.

Segundo a Prefeitura, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano seguem em ritmo acelerado nas obras do espaço, que já mudou a dinâmica urbana em Alcântara.