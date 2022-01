Os guardas municipais serão treinados para aprender a utilizar o novo sistema. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Os guardas municipais serão treinados para aprender a utilizar o novo sistema.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 17/01/2022 17:18

A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo desenvolveu um novo sistema para registros de ocorrências da Guarda Municipal. A ferramenta irá substituir o Termo de Registro de Ocorrências (TRO), que atualmente é realizado de forma física, por um sistema informatizado.

O novo sistema tem o objetivo promover mais agilidade, inovação e eficiência ao trabalho realizado pelos guardas municipais, além de auxiliar de maneira mais eficaz as estatísticas e ações da gestão pública. A nova ferramenta foi totalmente desenvolvida por profissionais da Secretaria de Ordem Pública em parceria com a Secretaria de Administração, através da Superintendência de Informática.

A ferramenta permite os mais variados tipos de registros de ocorrências como acidente de trânsito, assalto, auxílio a órgãos e pedestres, registros de óbitos, animais abandonados, entre outros, e as informações são cadastradas em tempo real no banco de dados da secretaria. Determinadas ocorrências são encaminhadas para registro pelas autoridades estaduais (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros).

Para o secretário de Ordem Pública, David Ricardo, esse novo mecanismo irá facilitar o registro de ocorrências, melhorando as ações da corporação.

“Vamos seguir a orientação do nosso prefeito Capitão Nelson, gradativamente, e implementar as inovações na nossa corporação municipal, para qualificar o atendimento à sociedade gonçalense. No mundo atual, a tecnologia é fundamental em virtude do dinamismo dos acontecimentos e das informações. Esta inovação dá início a novos tempos de transparência na relação com o contribuinte e, internamente, ocorrerá uma melhor gestão da nossa Guarda”, afirmou o secretário.

Segundo as informações, a partir da próxima quarta-feira (19), os guardas municipais serão treinados para aprender a utilizar o novo sistema. "Todo o efetivo será dividido em cerca de dez turmas, em grupos de 30 agentes municipais por vez, para receberem o treinamento. Somente ao término do treinamento de todos os guardas, é que o novo sistema entrará em funcionamento pelas vias da cidade", afirmou a Prefeitura no texto.