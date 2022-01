São Gonçalo tem uma população estimada de 92.060 crianças entre 5 e 11 anos. - Divulgação site PMSG

Publicado 17/01/2022

A vacinação contra Covid-19 para as crianças entre 5 e 11 anos vai ter início nesta terça-feira (18), em São Gonçalo. Por isso, alguns locais deixarão de realizar a vacinação para adultos e jovens durante a semana. Dez locais continuarão vacinando os gonçalenses com mais de 12 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As crianças poderão ser vacinadas em 34 postos de saúde e três clínicas. Destes, 31 locais vão atender de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas Dr. Zerbini, no Arsenal; Mutondo e o Posto de Saúde Tancredo Neves, no Luiz Caçador, vão atender de segunda a sexta, das 8h às 19h. Aos sábados, as Clínicas Gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini vacinam adultos e crianças, das 8h às 12h. É importante que os gonçalenses cheguem aos pontos de vacinação uma hora antes do término da aplicação da vacina para que o expediente termine no horário previsto.A Secretaria de Saúde e Defesa Civil vai vacinar as crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), as crianças que vivem em lar com pessoas em alto risco para a evolução grave de Covid-19 também poderão se vacinar no fim do expediente dos postos quando houver frasco de vacina aberto para não ter perda de dose.Para a vacinação das crianças com comorbidades ou deficiência permanente, os responsáveis devem apresentar laudo médico ou receita da criança. Os comprovantes devem ter, no máximo, um ano de expedição. Para os indígenas, deve-se apresentar a certidão de nascimento indígena emitida pelo órgão responsável. Para as crianças que moram com pessoas que têm alto risco para o covid-19, os laudos das pessoas envolvidas. É importante que os responsáveis também levem certidão de nascimento ou identidade, cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.Os pais que não tiverem como levar os filhos para a vacinação, devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento.– Para as crianças entre 5 e 11 anos acamadas, os responsáveis devem enviar email para: [email protected] para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acabado, idade e telefone para contato.– A Secretaria continua vacinando contra o coronavírus todos os gonçalenses com mais de 12 anos. A segunda dose pode ser aplicada com intervalo de 21 dias. E a dose de reforço é aplicada naqueles que têm mais de 18 anos e quatro meses de intervalo da segunda dose. O imunizante da Janssen é para os gonçalenses com mais de 18 anos e que têm intervalo de mais de dois meses da dose única. A dose adicional dos imunossuprimidos é aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. E a dose de reforço para os que já tomaram a dose adicional há mais de quatro meses.Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.Desde o início da campanha, a cidade vacinou 744.018 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.255 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 638.436 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 192.248 pessoas.Clínica da Criança, Zé Garoto;Posto de Saúde Roberth Koch, Porto da Madama;Posto de Saúde Madre Thereza de Calcutá, Estrela do Norte;Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha;Posto de Saúde Ana Neri, Gradim;Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz;Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro;Posto de Saúde Santa Izabel, Santa Izabel;Posto de Saúde Josyandra de Moura Mesquita, Colubandê;Posto de Saúde Adolfo Lutz, Pacheco;Posto de Saúde de Vila Candoza;Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros;Posto de Saúde de Quinta Dom Ricardo;Posto de Saúde de Itaúna;Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento;Posto de Saúde de Santa Luzia;Posto de Saúde do Portão do Rosa;Posto de Saúde do Jardim Catarina;Posto de Saúde do Mutuá;Posto de Saúde Agenor José da Silva, Jardim Catarina;Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Lagoinha;Posto de Saúde Louis Pasteur, Guaxindiba;Posto de Saúde Roberto Silveira, Bom Retiro;Posto de Saúde Ary Teixeira, Marambaia;Posto de Saúde Aníbal Porto, Monjolos;Posto de Saúde do Bandeirantes;Posto de Saúde Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra;Posto de Saúde de Almerinda;Posto de Saúde Juarez Antunes, Laranjal;Posto de Saúde Doutel de Andrade, Maria Paula;Posto de Saúde Floriano Barbosa, Jardim Catarina.