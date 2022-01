Autoridades estiveram presentes para acompanhar o início do trabalho. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 18/01/2022 16:42 | Atualizado 18/01/2022 17:03

Nesta terça-feira (18), foram iniciadas ações de limpeza e desassoreamento de aproximadamente um quilômetro do Rio Marimbondo, na altura do Porto Novo. Segundo a Prefeitura, o processo de limpeza e desassoreamento do local, principalmente neste trecho, é necessário para evitar os alagamentos, devido às fortes chuvas de verão.

Para acompanhar o início do trabalho, estiveram presentes o prefeito Capitão Nelson, o secretário do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Afonso, o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

O prefeito Capitão Nelson ressaltou a parceria com o Governo do Estado e com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que é responsável pela limpeza nos rios.

“É uma necessidade da população gonçalense que esse rio seja limpo o quanto antes. Gostaria de agradecer ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, por atender a essa solicitação, não só do Executivo, mas de toda a população”, afirmou o prefeito.

O secretário do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, reforçou que o governo, através do Inea e do Limpa Rio, abraçou a causa do rio Marimbondo e irá começar um trabalho em outros rios com o mesmo problema em São Gonçalo.

“Gostaria de parabenizar o prefeito Capitão Nelson, que tem trabalhado muito em São Gonçalo, ao se deparar com problemas de falta de manutenção, falta de serviço público. Ele está tentando colocar a casa em ordem. O governador Cláudio Castro nos determinou que não medisse esforços para dar todo o apoio, atendendo a solicitação do prefeito e da população de São Gonçalo”, disse Thiago Pampolha.

O secretário de Gestão e Projetos, Douglas Ruas, explicou que a limpeza dos rios é de competência do Estado e, desde o início do governo, o prefeito Capitão Nelson vem solicitando a implementação do programa Limpa Rio no município, tendo em vista o assoreamento dos rios.

“Quando a cidade é acometida por fortes chuvas, existe a dificuldade de escoar as águas da chuva. A grande importância da limpeza dos rios é que possa liberar o fluxo durante esses momentos”, comentou Douglas Ruas.

"Aliado à iniciativa do Inea de iniciar a dragagem dos rios, a Prefeitura de São Gonçalo vem realizando, desde o início da atual gestão, em janeiro de 2021, uma série de ações para minimizar o impacto das chuvas, como a limpeza sistemática e expansão da rede de águas pluviais, reforço na coleta de lixo e campanhas de conscientização da população quanto ao descarte correto de detritos", informou o Executivo no texto.

