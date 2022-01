Desde a grande abertura ao público, ano passado, o Teatro Municipal George Savalla Gomes já recebeu mais de 60 espetáculos. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O Teatro Municipal George Savalla Gomes tem sido a grande estrela da cena cultural da cidade de São Gonçalo. Desde a grande abertura ao público, ano passado, o espaço já recebeu mais de 60 espetáculos entre peças teatrais (adulto e infantil), dança, stand up comedy e shows, com um público estimado em mais de 15 mil pessoas. E, para este ano, a Secretaria de Turismo e Cultura pretende ampliar o número de espetáculos para a população.

A programação do Teatro Municipal retoma neste sábado (22) e domingo (23) com a peça “Além das Estrelas”, da Attitude Escola de Artes, que conta a história de Santos Dumont e seu legado através da curiosa Laís e seu sábio avô George. Os dois juntos, de maneira muito carinhosa, narram detalhes da vida do homem que se transformou no “Pai da Aviação”.

Como conta a diretora e coreógrafa do espetáculo, Karen Ramos, a peça é dividida em três atos. O primeiro é intitulado como “A Inspiração”, onde os ventos, o bater das asas dos pássaros e borboletas, além de sua determinação e ousadia, os motivam.

No segundo ato, os sacrifícios do jovem Alberto – que abria mão de sua juventude por seu objetivo – são finalmente alcançados com a criação da maior de suas invenções: o 14 bis.

E no terceiro, e último, ato, o seu legado. A evolução das máquinas de voar, as possibilidades e oportunidades trazidas com a chegada do homem na lua, o espaço e seus mistérios.

“Além das Estrelas” promete fazer os espectadores se divertirem e se emocionarem, viajando nas asas da imaginação.

“É muito satisfatório poder colocar no palco do Teatro Municipal esse espetáculo após anos difíceis para a cultura na cidade. Estamos felizes e ansiosos para receber o público”, disse a diretora e coreógrafa.

A peça será apresentada no sábado às 18h e no domingo às 16h. Os ingressos custam R$ 25 e estão sendo vendidos na sede da Attitude Escola de Artes, que fica na Rua Capitão João Manoel, número 4011, no Porto Novo, São Gonçalo. A classificação etária é livre.