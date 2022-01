Com infraestrutura moderna e atendimento agendado a UPA do Colubandê faz a testagem do Covid-19 todos os dias, das 8 às 18 horas. - Divulgação - Foto: Alex Alves

Publicado 19/01/2022 15:19 | Atualizado 19/01/2022 15:20

Com infraestrutura moderna e atendimento agendado, a UPA do Colubandê, em São Gonçalo, faz a testagem do Covid-19 todos os dias, das 8 às 18 horas. Para marcar o exame é preciso acessar o link (https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame), inserir dados como nome, CPF e data de nascimento. O resultado sai em 15 minutos.

Segundo as informações, a agenda estará aberta sempre para os dois dias seguintes. "Dessa forma, todos os dias, mais vagas serão disponibilizadas no site. No fim do agendamento, o sistema emitirá um protocolo, que deverá ser anotado pelo paciente, que também poderá fotografar a tela. A marcação é pessoal e intransferível. Será necessário apresentar um documento oficial com foto", informou a unidade no texto.

Estão sendo oferecidos testes rápidos de antígeno. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde.

Com resultado negativo, a comerciária Vânia Silva Lemos, de 37 anos, elogiou o atendimento após um longo suspiro ao receber o protocolo de atendimento. "Estava muito nervosa com o resultado porque tive contato com familiares com exame positivo. Mas fui muito bem atendida. Me deixaram muito a vontade, sem falar no atendimento rápido, organizado, em um ambiente com ar condicionado e limpo. Nota mil para o atendimento e funcionários", avaliou Lemos.

Com o objetivo de garantir um atendimento ainda mais humanizado, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê ganhou uma nova sala amarela pediátrica. A unidade, que dobrou o número de atendimento nas últimas semanas devido ao surto das síndromes respiratórias, também recebeu mais um consultório médico e uma sala de dor torácica.

O novo espaço pediátrico conta com três leitos equipados com monitor e bomba infusora (controle de medicação), carrinho de parada, desfibrilador, posto de medicação, ar condicionado, televisão e banheiro.

Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - que garante suporte nos casos mais graves -, a UPA do Colubandê funciona 24 horas em todos os dias da semana, inclusive feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência. A unidade é administrada pelo Ideas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).