Graças a nova tecnologia uma banca abandona foi removida do espaço público no bairro Mutondo. - Divulgação

Publicado 19/01/2022 15:49

As solicitações enviadas via aplicativo Colab têm sido atendidas pelos diversos setores da administração municipal. Na manhã desta terça-feira (18), a Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, enviou uma equipe para retirada de uma banca de jornal abandonada, na Rua Doutor Nilo Peçanha, no bairro Mutondo.



A banca, que impedia a passagem de pedestres no passeio público, também servia como um meio de proliferação de vetores, ratos e baratas. Anteriormente, o proprietário já havia sido notificado para a retirada da banca do local, mas não atendeu a solicitação. O módulo foi removido para o depósito público municipal.



O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, afirmou que a ação foi necessária para liberação do espaço público.



"Realizamos a ação para viabilizar a desobstrução do passeio público e garantir o livre trânsito e a segurança dos pedestres, uma vez que os mesmos tinham dificuldades em transitar pela rua devido à banca instalada irregularmente", disse o subsecretário.



A Guarda Municipal também participou da ação através da Ronda Ostensiva.



Código de Posturas – Com base no Código de Posturas (Art. 234), qualquer banca instalada sem autorização, ou em desacordo com o modelo aprovado, poderá ser removida para o depósito público e somente liberada após o pagamento das taxas previstas.

Posturas atende solicitação de moradores enviadas via Colab



Banca abandona foi removida do espaço público no Mutondo