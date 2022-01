Policiais da 74 DP de Alcântara participaram de uma operação em conjunto no bairro Jardim Catarina. - Divulgação

Publicado 20/01/2022 10:30 | Atualizado 20/01/2022 10:34

As Policiais Civil, Militar e Federal fizeram, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O objetivo, segundo as informações, foi para cumprir um mandado contra um traficante do local. De acordo com os agentes, a ação foi pontual e o alvo não foi localizado.

Policiais da 74ª DP (Alcântara) participam da operação. Os agentes usaram quatro Pickups e contaram com a ajuda de um helicóptero.

Em apuração...