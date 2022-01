Segundo a Prefeitura, existem frentes de obras em vários bairros. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Segundo a Prefeitura, existem frentes de obras em vários bairros.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 20/01/2022 11:09

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Parques e Jardins e dos Departamentos de Conservação e Obras (DCOs), intensifica a realização de uma série de obras, manutenções e revitalizações pela cidade. Segundo o subsecretário de Parques e Jardins, Edson Leal, há frentes de obras em vários bairros.

“Continuamos indo em todos os pontos onde a cidade precisa de manutenção. Tem que existir um cuidado maior agora, principalmente em relação às chuvas. O município precisa ser preparado. E é o que estamos fazendo. Limpeza nos bueiros e canais, poda das árvores, conserto de buracos na pista”, exemplificou o subsecretário.

Na Rua Alzira Vargas, próximo ao viaduto de Santa Luzia, foi possível ver os homens da Prefeitura no trabalho para consertar o asfalto que estava esburacado e ocasionando acidentes, já que os motoristas só conseguiam avistar o problema quando já estavam na entrada na rua. Na mesma via, aconteceu o conserto, limpeza e pintura de meio-fio.

Ainda em Santa Luzia, a Prefeitura atendeu ao chamado de lojistas próximos à praça, que estavam sofrendo com um esgoto entupido que causava mau cheiro e deixava água suja empoçada em frente aos estabelecimentos.

A limpeza de bueiros foi realizada, na manhã desta quarta-feira, na Estrada do Coelho, no bairro Coelho.

Uma obra para troca de manilhas, afetadas pelas chuvas, aconteceu na Rua Francisco Portela, no bairro Parada 40. Quem precisa passar na Rua Salvatori, na Água Mineral, sabe que, em dia de chuva, a pista no local é invadida pela água que escorre das pedras da APA Engenho Pequeno. Funcionários do DCO estão realizando uma obra de canalização dessa água para que o escoamento aconteça sem que ela vá para a pista.

Segundo a Prefeitura, a Operação Tapa Buracos utiliza, por dia, 60 toneladas de asfalto para consertar as ruas da cidade. Na última quarta-feira (19), entre as vias beneficiadas, estiveram a Rua Comandante Ari Parreiras, no Paraíso, e a Estrada Raul Veiga, no Bandeirantes.