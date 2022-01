O Projeto de Lei visa gerar independência financeira para a mulher que foi vítima de violência. - Reprodução

O Projeto de Lei visa gerar independência financeira para a mulher que foi vítima de violência.Reprodução

Publicado 21/01/2022 14:40

Foi protocolado na Câmara dos Vereadores de São Gonçalo um Projeto de Lei, que dispõe sobre a geração de empregos para mulheres em situação de violência doméstica na cidade. A autora foi a vereadora Priscilla Canedo (PT). Ela disse que deu entrada no último mês da proposta.

"A prefeitura pode executar este programa através de convênios e congêneres com empresas, universidades e entidades da sociedade civil. O objetivo é ajudar a mulher a ter sua independência financeira e conseguir sair de relacionamentos abusivos", afirmou na justificativa.



Ela disse que um grande problema que impede a mulher de sair de um relacionamento abusivo é a dependência financeira. "Precisamos acabar com este problema empregando essas mulheres, dando a elas uma possibilidade de viver uma vida nova, com dignidade”, comentou Canedo.



De acordo com o apurado, a Câmara Municipal irá voltar do recesso em fevereiro, enquanto isso, o projeto aguarda parecer na Comissão de Justiça e Redação.