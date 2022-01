O Espaço Rosa, no Zé Garoto, é o local onde as gonçalenses têm acesso a serviços, consultas e exames. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 21/01/2022 16:21

O Espaço Rosa, no Zé Garoto está em festa. Local onde as gonçalenses têm acesso a serviços, consultas e exames, principalmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo do útero, já mostra os resultados positivos após um ano de funcionamento.

"Com alguns ajustes, aumento da oferta de exames e marcação para mastologista diretamente no local, os números mostram a evolução da boa gestão. Nos últimos três meses do ano de 2021, foram realizados 7.572 atendimentos, entre exames e consultas, 5.548 a mais que no mesmo período de 2020", afirmou a Prefeitura no texto.



A quantidade de mamografias feitas nos últimos três meses é destaque. A fila de espera caiu pela metade, de cerca de 8 mil pacientes para 4 mil. A expectativa é que ela também esteja zerada até abril deste ano. Da média de 40 mamografias por mês na unidade, passaram a ser agendadas 75 por dia, totalizando 736 realizadas em outubro, 1.233 em novembro e outras 1.170 em dezembro de 2021. Em 2020, neste mesmo período de três meses, foram realizados 735 exames.



Segundo o Executivo, além de nova administração, o aumento também pode ser atribuído ao novo equipamento instalado.

“O mamógrafo antigo era analógico. Agora, temos mamógrafo digital de última geração, que é acompanhado de uma estação de trabalho, onde é possível a realização do exame e o acompanhamento por lá. O exame fica disponível para visualização de qualquer médico da unidade de saúde direto no consultório. Os laudos são liberados, em 20 dias corridos, com gravação em mídia digital”, explicou a coordenadora do espaço, Marcela Brasil, que assumiu o espaço em outubro de 2021.



Serviços – Os atendimentos são realizados de segunda a sábado, das 7h às 19h. E estão disponíveis as especialidades de mastologia e ginecologia na unidade. Os exames oferecidos são: core biópsia de mama guiada por ultrassonografia, mamografia, ultrassonografia, preventivo, colposcopia – exame ginecológico para avaliar o colo do útero e os tecidos da vagina; e doppler – exame que mede a velocidade da circulação do sangue, importante para identificar anormalidades na corrente sanguínea, que podem ocasionar várias doenças.



“Os agendamentos do mastologista e da core biópsia de mama guiada por ultrassonografia, que facilita muito o diagnóstico precoce do câncer de mama, são marcados direto no Espaço Rosa, já que não há mais fila na regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. O tempo de espera para a consulta e exame é de, no máximo, 15 dias. Outra novidade é que uma ginecologista foi remanejada para fazer o exame de colposcopia, que era pouco realizado na unidade”, disse Marcela.



Os outros atendimentos também tiveram aumentos significativos. Atualmente, a unidade tem capacidade para realizar 1.000 ultrassonografias, 336 doppler, 1.800 mamografias, 40 core biópsias e colposcopia, 240 preventivos, além da marcação de 560 consultas ao ginecologista e outras 480 ao mastologista por mês. “Mas, infelizmente, não conseguimos fechar todos esses números todos os meses. As consultas e exames são agendados, mas há muitas faltas. Em novembro, por exemplo, agendamos 1.887 mamografias, mas foram realizadas 1.233”, contou a coordenadora.



A unidade também conta com acompanhamento multiprofissional para os pacientes em tratamento. Eles têm consultas com psicólogo, nutricionista especializada em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), assistente social e equipe de enfermagem. As pacientes também podem receber lenços ou perucas ofertadas pelo espaço para aquelas que estão com crescimento ou queda capilar, respectivamente, por conta da quimioterapia. “Procuramos ter todos os cuidados que elas precisam. Este ano, montamos um grupo de whatsapp com as pacientes em tratamento. Lá, damos dicas de cuidados e tiramos muitas dúvidas, além delas compartilharem as suas experiências e ajudarem umas às outras”, finalizou Marcela.



Homens – O espaço ajuda as mulheres, mas os homens também são acometidos pelo câncer de mama e podem procurar o espaço. No local, eles passam por consulta com mastologista em caso de nodulação ou qualquer complicação na mama, fazem mamografia e também têm acesso a ultrassom de próstata, de abdômen total e vias urinárias.



Agendamentos – O Espaço Rosa funciona na Rua Francisco Portela, 2.744 – Zé Garoto. Para marcar exames e consultas – tanto aqueles que são direto na unidade quanto os que são marcados pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. Caso seja em nome de terceiros, a pessoa deve fazer uma declaração informando que o paciente reside no endereço dela e anexar cópia da identidade.



A unidade ressalta que a inserção dos pedidos de exames e consultas no sistema pode ser feita em qualquer ponto de saúde de São Gonçalo. É muito importante que o gonçalense mantenha o contato atualizado no cadastro. Mais informações através do telefone: (21) 2605-6609.



Doações – O Espaço Rosa aceita doações de cabelos para a confecção de perucas para as pacientes oncológicas e lenços. Os cabelos precisam ter, no mínimo, 30 centímetros. As perucas são produzidas por equipe do local e ofertadas às pacientes em tratamento.



Os progressos da unidade foram:



Reconvocação de pacientes e liberação de laudos pendentes;

Redução no prazo de entrega de laudos de mamografia, preventivo e biópsia de 45 dias úteis para 20 dias corridos;

Liberação dos laudos de ultrassonografia na hora;

Aumento na oferta de ultrassonografia, mamografia e doppler;

Oferta de perucas para as pacientes em fase de queda capilar por conta da quimioterapia;

Oferta de lenços adquiridos através de doações de empresas parceiras para as pacientes em fase de crescimento capilar;

Criação de novo setor de atendimento para melhor fluxo de inserção, liberação e entrega de laudos;

Ampliação do quadro de funcionários para melhor atender o aumento da demanda.