Detran: Identidades emitidas no Hospital da Mulher em Meriti já podem ser resgatadas

RGs solicitados antes da pandemia em maternidades e hospitais do Estado do Rio. Os documentos emitidos no Hospital da Mulher em São João de Meriti, serão entregues no Shopping do Jeans, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para este serviço, não será necessário agendamento. Com a retomada dos serviços, o DetranRJ disponibilizou, desde ontem (26), a entrega desolicitados antes da pandemia em maternidades e hospitais do Estado do Rio. Os documentos emitidos no Hospital da Mulher em, serão entregues no, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para este serviço, não será necessário agendamento.

Para que o atendimento ocorra de forma segura, o Detran lembra que é obrigatório o uso de máscara e solicita que os usuários compareçam as unidades sem acompanhantes para evitar aglomerações.

Confira os locais para retirada dos documentos na Baixada Fluminense:

> RGs emitidos no Hospital da Mulher deverão ser resgatados no Shopping do Jeans - São João de Meriti - Rua Cesar Lemos, nº 22 - Vilar dos Teles, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

> RGs emitidos no Hospital da Mãe deverão ser resgatados em Mesquita - Rua Juliana, nº 475 - Santo Elias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

> RGs emitidos na Maternidade Mariana Bulhões deverão ser resgatados no Shopping Nova Iguaçu - Av. Abilio Augusto Távora, 1111, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

