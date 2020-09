Após perseguição e troca de tiros, Homem é morto e outro preso em Meriti

Disque denúncia, que dois homens em uma motocicleta estavam efetuavam roubos na Comunidade do Morro da caixa d'água, Parque Araruama, São João de Meriti. De imediato, a guarnição intensificou o patrulhamento, e identificou os suspeitos. Houve confronto e um dos homens foi morto, durante perseguição. Policiais Militares do 21° BPM foram informados pelo, que dois homens em uma motocicleta estavam efetuavam, Parque Araruama, São João de Meriti. De imediato, a guarnição intensificou o patrulhamento, e identificou os suspeitos. Houvee um dos homens foi, durante perseguição.

De acordo com a polícia, os acusados efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção da equipe, e fugiram para o interior da comunidade. No local, quatro indivíduos, que também estavam armados, efetuaram disparos contra a viatura e arremessaram uma granada que não explodiu, apesar de ter tido o pino de segurança retirado.

Ainda segundo informações, um homem foi preso, após ser encontrado dentro de uma casa abandonada. Com ele, foi apreendido uma mochila com drogas e um rádio transmissor. Parte da equipe o levou a 64ª DP, em São João de Meriti, enquanto a outra preservou o local até a chegada da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

Leia também: Vídeo mostra momento em que mulher é atropelada pelo marido em Meriti