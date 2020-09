Esteticistas Meritienses comentam aumento do mercado da beleza em tempos de pandemia

pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) mostra que nos últimos anos, o mercado da estética e beleza atingiu média anual de crescimento de 4,1% no país. Segundo proprietárias e funcionárias da área, no município de São João de Meriti, desde que a pandemia começou, em março deste ano, a procura por procedimentos estéticos só tem aumentado. Uma recenteda Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) mostra que nos últimos anos, o mercado da estética e beleza atingiu média anual de crescimento de. Segundo proprietárias e funcionárias da área, no, desde que a pandemia começou, em março deste ano, a procura por procedimentos estéticos só tem aumentado.

Camila Vicente (30) é proprietária e biomédica da Clínica Camila Vicente Estética Avançada, localizada no Centro de Vilar dos Teles. Ela confessa que em meados de março teve que criar estratégias para seu negócio não cair. Por trabalhar com produtos farmacêuticos e manipuladas para emagrecimento, o investimento foi em forma de entregas à domicilio, com auxilio de motoboys.

“Comecei com uso de cupons com desconto, mas após dois meses, eu já consegui perceber o retorno. A procura por serviços como: estética corporal e facial, tratamentos estéticos minimamente invasivos como aplicação de botox, preenchimentos, bichectomia, micropigmentação, entre outros, aumentaram muito”, afirmou Camila.

A Maioria das clínicas precisaram elaborar algumas restrições para evitar a propagação do Covid-19 e prevenir os clientes do contágio pelo vírus. Caroline Oliveira (19), que trabalha como depiladora, design de sobrancelhas e limpeza de pele, conta que no início da pandemia começou a atender à domicilio, e a procura só aumentou. Segundo ela, atualmente possui, aproximadamente, 50 clientes fixas por mês.

Esteticista Caroline Oliveira realizando procedimento de Design de Sobrancelhas - Divulgação

“Eu acredito que grande parte dessa procura é para aumentar a autoestima das pessoas. Elas sentiram uma necessidade maior de se cuidar na pandemia. À domicílio, sinto que as pessoas que não podem sair de casa, pela idade ou por ser do grupo de risco, se sentiram mais seguras, e eu posso continuar evoluindo com o meu trabalho “, completou.

Outro aumento foi no número de homens que procuraram procedimentos estéticos, em meio ao isolamento social. Só no segmento de cirurgias plásticas, o crescimento é de 30%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP). Camila acredita que por alguns homens estarem trabalhando de casa, a disponibilidade ficou maior.

“Acredito que este aumento deve-se pela variedade de procedimentos estéticos existentes hoje em dia para o público masculino. O destaque fica para a bichectomia e lipo de papada (harmonização orofacial). A procura está gigantesca, e sinto que as pessoas estão mais do que nunca buscando um bem-estar”.

Serviço:

Camila Vicente Estética Avançada (@camilavicenteestetica)

Funcionamento: Segunda a Sexta, 9h às 18h, e Sábado, 9h às 13h

Contato: 21 979984217 whatsaap

2752 8254 fixo



Caroline Oliveira (Depiladora, Design de sobrancelhas e Limpeza de pele): @co_depilacaoedesigner



