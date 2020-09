Homem tenta fugir de abordagem, mas é capturado com revólver e munições pela PM em Meriti

tentou fugir. Nesta sexta-feira (18/9), equipes do 21º BPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pela R. Rodrigo Silva s/n, Éden, São João de Meriti , quando avistaram um homem em atitude suspeita e realizaram abordagem. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e

Segundo informações da Assessoria de Imprensa da PM, o homem foi capturado e com ele encontrado um revólver cal. 38, Taurus e seis munições. A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, Belford Roxo.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.