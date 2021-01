Ainda segundo a CCR NovaDutra, para o local, estão previstos serviços de recuperação de terrapleno Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 07:48 | Atualizado 23/01/2021 09:29

CCR NovaDutra, responsável pela gestão dos 402 quilômetros da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, anunciou que até amanhã, dia 24/01, deve concluir a obra de contenção de talude que está sendo executada na via Dutra, em ambos sentidos da pista, na altura de , responsável pela gestão dos 402 quilômetros da, que liga o Rio a São Paulo, anunciou que até amanhã, dia 24/01, deve concluir aque está sendo executada na via Dutra, em ambos sentidos da pista, na altura de São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Segundo a Concessionária, o serviço está sendo realizado no quilômetro 172 e, em caso de chuva, neste último dia de previsão de termino, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.

A Concessionária ressalta que, durante a realização dos trabalhos, o acostamento pode ser interditado, para entrada e saída de veículos, e é importante que os motoristas tenham atenção ao transitar e a sinalização implantada.

Ainda segundo a CCR NovaDutra, para o local, estão previstos serviços de recuperação de terrapleno e o trabalho de contenção de taludes está sendo supervisionado pela equipe de engenharia da Concessionária.

Para o motorista que for trafegar na via neste sábado, 23, e deseja saber das condições, basta sintonizar durante a viagem a CCRFM 107,5 NovaDutra e ficar informado de todos as notícias.

