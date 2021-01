Foram disponibilizadas 50 vacinas para a imunização de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais Divulgação/ PMSJM

Publicado 25/01/2021 16:57

A vacinação contra a Covid-19 em profissionais do Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São João de Meriti, teve seu início na tarde da última sexta-feira (22), na base da instituição, no bairro Jardim Meriti. Para esta ação, foram disponibilizadas 50 vacinas para a imunização de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que estão na linha de frente no combate à covid-19 no município.

Na última quarta-feira (20), a Prefeitura de Meriti já havia iniciado a vacinação em profissionais da saúde que estão na linha de frente. A ação foi realizada nas três unidades de saúde que são referência no município: UPA de Éden - emergência infantil da cidade -, UPA de Jardim Íris e Hospital Municipal, todas as ações seguiram as orientações do Ministério da Saúde, de acordo com o executivo.

O técnico de enfermagem, Juçari Pimenta, 68 anos, foi o primeiro profissional do SAMU a ser imunizado e celebrou a chegada da vacina: “Estou sentindo uma imensa sensação de alívio e um sentimento de dever cumprido com a equipe do SAMU, com os meus familiares e comigo mesmo. Foram meses angustiantes, trabalhando sobressaltado, com medo do vírus e agora vou trabalhar bem mais confiante”, comemorou.

O coordenador médico do Samu, Luis Felipe, sentiu-se emocionado com o momento: “Hoje é um dia muito emocionante pra nossa equipe! Temos aproximadamente 90 profissionais que trabalham na linha de frente e estão aptos a receber a vacina nessa primeira fase. Hoje serão 50 e a previsão é que o restante seja imunizado na próxima semana”, afirmou.

