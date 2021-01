Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:18 | Atualizado 29/01/2021 18:26

A Prefeitura de São João de Meriti realizou ada operação, ação que vem combatendo irregularidades em bares e restaurantes, além deno entorno da Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti. Nesta ação, as equipes contaram com a participação de agentes da Polícia Civil e de funcionários da concessionária de energia Light.Parte importante da ação, acomo alvarás e licenças foi um dos alvos dos agentes. Segundo a organização, o secretário de Fazenda, Oswalmir Pacheco, acompanhou tudo pessoalmente: “Todo comércio precisa ter alvará, isso é importante para a prefeitura e para o empresário, que tem que trabalhar dentro das determinações legais, do contrário, ele pode ter seu estabelecimento interditado e até perder o alvará”, disse.