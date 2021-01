O 21º BPM ressaltou que o acusado já tinha anotações por associação ao tráfico de drogas Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 17:40

Nesta semana, policiais militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam um suspeito com um simulador de arma de fogo durante patrulhamento pela Rua da Matriz, na altura da Vila Rosali, Município de Meriti.

Segundo as informações do Batalhão, a equipe teve a atenção voltada para o indivíduo, que não teve a identidade revelada, quando o mesmo avistou a viatura e, ao perceber que seria abordado, tentou se desfazer do simulacro de arma de fogo.

Publicidade

Diante dos fatos, a equipe policial procedeu a 64ª DP (São João de Meriti) com o suspeito e o material apreendido. A PM também ressaltou que o acusado já tinha anotações por associação ao tráfico de drogas.