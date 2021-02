Comitiva com representantes do estado e da prefeitura visita galpão da Prologis, no Parque Barreto Divulgação/ PMSJM

Publicado 03/02/2021 19:06

A Prefeitura de Meriti está alinhando forças com o Governo do Estado e a iniciativa privada a fim de desafogar o trânsito por meio da duplicação dos viadutos da Rodovia Presidente Dutra, altura da Av. Automóvel Clube e do Parque Barreto. Para isso, foi realizada uma reunião que contou com a presença do prefeito, Dr. João Ferreira Neto, de secretários municipais e representantes da Secretaria de Estado de Transportes.

Após breve encontro, uma comitiva com representantes do estado e da prefeitura visitou o galpão da Prologis, no Parque Barreto, que está em plena expansão e, segundo a pasta, terá um fluxo de 1.500 veículos de carga por dia, motivo pelo qual a duplicação se torna ainda mais urgente.

O assessor de logística do Estado, André Aguiar e o assessor técnico da Superintendência de Logística e Cargas do Estado, Amaury Viana, concordaram que os acessos não são suficientes para o fluxo diário, tanto no viaduto que vai atender a Prologis e demais empreendimentos, quanto no viaduto da Avenida Automóvel Clube.

“Temos alguns caminhos para tentar conseguir a duplicação, seja pela inserção do projeto na nova concessão da Dutra, seja através do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), ou através do orçamento da União, vamos tentar aquele que for mais rápido, sempre conversando com as equipes da prefeitura”, disse André Aguiar.

O polo deve gerar cerca de cinco mil empregos diretos, e a promessa da empresa é que de 80 a 90% dessas vagas sejam destinadas à população meritiense Divulgação/ PMSJM

Reforçando a necessidade da duplicação, a Prefeitura destacou a presença de outros empreendimentos na mesma região que também precisam dessa mobilidade, como o Shopping Grande Rio, a casa de shows Via Music Hall, o Dom atacadista, e o polo de revenda de carros de Vilar dos Teles, entre outros.



Meriti gerando empregos

De acordo com a Prefeitura, estima-se que ao atingir 100% da capacidade, o polo deve gerar cerca de cinco mil empregos diretos, e a promessa da empresa é que de 80 a 90% dessas vagas sejam destinadas à população meritiense. Nesse sentido, a prefeitura vai agir como um órgão facilitador, promovendo cursos de capacitação. “Dr. João e eu temos o interesse de fazer de São João de Meriti a maior cidade em geração de renda e emprego da Baixada Fluminense. Estamos alinhando com todos e tenho certeza de que o desfecho será o melhor possível”, disse Valdecy da Saúde, vice-prefeito.

