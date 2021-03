Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:54

A Prefeitura de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, informou que recebeu, nesta segunda-feira (1/03),através do Governo do Estado e, por isso, continua com apara quem ainda não tomou a primeira dose ou a segunda dose.Na cidade, estão sendo contemplados apenas, desde que possuam registro ativo de seu respectivo conselho.Segundo a Secretaria de Saúde Estadual, a operação contou com um helicóptero da Polícia Militar e dois do Gabinete Civil do Governo do Estado, que sairam do GAM da Polícia Militar, em Niterói, a partir das 7h. O imunizante faz parte do lote enviado pelo Ministério da Saúde ao estado no último dia 24.Até o momento,pertencentes aos grupos prioritários. A organização informa para os idosos que apresentem identidade e CPF, nos postos de vacinação, e os Profissionais da área da Saúde deverão apresentar carteira do seu respectivo conselho regional. A secretaria ainda informa que idosos que não conseguem se locomover serão imunizados pelas equipes do Programa Melhor em Casa.Em Meriti, a vacinação acontece das, para quem for tomar a primeira dose, e das, para quem for tomar a segunda dose. Ao todo, oito unidades realizam atendimento, são elas:Centro de Saúde Dr. Aníbal ViriatoRua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti