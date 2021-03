Em Meriti, mais de 100 ruas foram asfaltadas, isso significa que pelo menos uma rua é asfaltada por dia Divulgação

Publicado 11/03/2021 18:23 | Atualizado 11/03/2021 18:49

A Prefeitura de São João de Meriti está em ação e segue trabalhando por uma Meriti cada vez melhor. Neste primeiro trimestre de 2021, apenas em 62 dias de governo,, isso significa que pelo menos uma rua é asfaltada por dia, segundo informações do executivo.

Em uma das últimas ações, a Secretaria de Serviços Públicos realizou a pavimentação, na Rua Florisbela, em Coelho da Rocha. Antes, a pasta havia passado na Rua da Matriz, esquina com a Avenida Délio Guaraná, onde os agentes realizaram a manutenção do asfalto. O serviço contou com o apoio da Secretaria de Trânsito e Transportes.



O serviço contou com o apoio da Secretaria de Trânsito e Transportes Divulgação

A prefeitura reforça que a Secretaria de Serviços Públicos vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, dando prioridade para os de maior circulação. Além desses, as equipes de tapa-buracos seguem de olho em outras ruas do município para levar dignidade e melhorias à população.

