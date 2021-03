Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:45 | Atualizado 10/03/2021 17:47

Após quebra do acordo com a “”, concessionária que era responsável pela limpeza urbana, e constante reclamação de moradores sobre o lixo acumulado nas ruas da cidade , aassumiu o trabalho deno município desde o último dia 19 de fevereiro. O contrato com a empresa foi firmado nos últimos meses de 2016, antes da gestão atual, com vigência de 30 anos, no valor de R$ 1.8 bilhão. Segundo o executivo, a rescisão vai gerar umade mais de R$ 2,5 milhões mensais.Por dever legal, o município entregou o contrato ao Tribunal de Contas do Estado que identificou diversas irregularidades e, em julho de 2020, recomendou que o município interrompesse o contrato. Por se tratar de serviço essencial, a prefeitura entrou com uma ação para que o trabalho não fosse interrompido, tendo sido julgada improcedente e o cancelamento teve de ser efetuado de uma vez.Por reconhecer as pendências, a prefeitura iniciou nesta terça-feira (9/03) oque tem previsão de normalizar a coleta e a limpeza das ruas até esta sexta-feira (12).