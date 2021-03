Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:42 | Atualizado 09/03/2021 14:54

Rio - Moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, têm reclamado do lixo acumulado nas ruas da cidade e afirmam que estão sem coleta há mais de uma semana. O recolhimento dos detritos era feito às segundas, quartas e sextas-feiras. Os principais bairros com problemas com a coleta são Vilar dos Teles, Jardim Paraíso, Santa Rita e Venda Velha.Segundo a prefeitura, o serviço de recolhimento será regularizado até este fim de semana. O município deu início a um mutirão de limpeza na manhã desta terça (9) e afirmou que a coleta continua sendo feita.O problema com o recolhimento do lixo aconteceu após o rompimento de contrato entre prefeitura e a concessionária Mais Verde, até então responsável pelo serviço de limpeza no município.O diretor da companhia disse para o, na última semana, que a decisão foi tomada de forma unilateral pela Prefeitura , e acusou o poder público de não incluir uma solução para a obrigação de prover melhorias sanitárias na área em questão.Segundo a prefeitura, o contrato de concessão feito entre o município e a empresa foi firmado na gestão anterior, e a suspensão dos serviços aconteceu por conta de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que teria encontrado irregularidades.A Mais Verde foi procurada por telefone pelonesta manhã, mas não houve contato até o momento de finalização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.