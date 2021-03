Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:45

Policiais militares doprenderam um indivíduo, que não teve a identidade revelada, apóscom criminosos na região do bairro Vila Jurandir, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.De acordo com a PM,e socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), aonde permaneceu hospitalizado e cautelado.Ainda segundo o Batalhão, o confronto iniciou quando policiais estavam em patrulhamento nae foram vítimas de disparos de arma de fogo. A PM reforçou que a guarnição revidou a injusta agressão e, ao cessar o confronto, obtiveram êxito em deter o criminoso com uma pistola 9mm, um rádio transmissor e material entorpecente.