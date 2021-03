O evento foi realizado ao longo desta quinta-feira (18), em dois pontos do bairro Vila Rosali Divulgação/ PMSJM

Publicado 19/03/2021 18:30

primeiro dia de vacinação antirrábica animal de 2021 do município. A população do bairro Vila Rosali, primeiro a receber a ação, compareceu ao longo desta quinta-feira (18), nos dois pontos de atendimento disponibilizados pela Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal.

De acordo com a organização, o primeiro dia foi concluído sem filas e com atendimento rápido, as pessoas que levaram seus animais não tiveram transtornos e ficaram poucos minutos nos pontos. A pasta reforçou que, devido à pandemia de covid-19, a população precisou manter as medidas sanitárias no local, como uso da máscara, distanciamento social e, se possível, apenas uma pessoa deve levar o animal ao ponto de vacinação nos próximos eventos.



A Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal, reforça que promoverá a ação até o mês de agosto, sempre às quintas-feiras, das 9h às 15h. A próxima etapa, que será no dia 25 de março, vai ocorrer no Centro, bem em frente à Escola Municipal Armando de Oliveira, que fica na Rua Maria Januária, s/nº.



Aos nossos leitores, fiquem atentos em nossa página para novas datas e horários que serão divulgados para os próximos meses.

