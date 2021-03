Em Meriti, Prefeitura e entidades parceiras se reúnem para traçar medidas em prol da categoria PMSJM

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:31

Em prol do, celebrado em 19 de março, a Prefeitura de São João de Meriti e entidades parceiras do setor promoveram umapara tratar de assuntos relacionados a projetos parano município.

No encontro, foi abordada a criação do Espaço do Artesão, local onde os profissionais vão contar com assessoria técnica e produção de materiais para divulgação dos artesanatos produzidos, a fim de melhorar sua comercialização, especialmente nas redes sociais. A Prefeitura ainda citou a elaboração de cursos de capacitação e espaços para organização de feiras transitórias e permanentes.



Para apoiar e contribuir com o projeto, participaram do encontro a subsecretária de Turismo, Mírian Rodrigues, a secretária de Trabalho e Renda, Ana Meriti, a representante do Fórum Estadual e Frente Parlamentar da Economia Solidária, Lucivânia Soares, e a coordenadora do Programa do Artesanato e Artes Meritiense, Glória Anchieta.



Um dos assuntos abordados foi o Encontro da Economia Solidária, que vai ocorrer no próximo dia 31 de março, das 9h às 17h, em Duque de Caxias. O evento será promovido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e deve contar com a participação de todos os municípios da Baixada Fluminense.

