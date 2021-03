Com o acusado, a PM apreendeu uma arma de mentira 21º BPM

Publicado 25/03/2021 23:42

De acordo com informações do Batalhão, uma equipe estava em serviço, na Av. Cel. Raimundo Sampaio, no bairro Jardim Santa Rosa, quando teve a atenção voltada para um grupo de pessoas que estavam agredindo o rapaz. Com a aproximação da viatura, os mesmos foram dispersando, deixando somente o indivíduo caído.



Na verificação dos fatos, a PM descobriu, enfim, o motivo da confusão e que pelo carro possuir dispositivo de segurança, o roubo não foi concluído.



Por fim, o proprietário do veículo se apresentou para a guarnição e confirmou ter sido abordado pelo criminoso. Todos os envolvidos foram conduzidos a 54ª DP, em Belford Roxo, para registro de ocorrência.

