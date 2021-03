Poupa Tempo RJ em São João de Meriti Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:55

suspenderam suas atividades, até o dia 05/04, para conter o movimento de pessoas nos locais e assim contribuir para a diminuição dos índices da Covid-19. Segundo nota publicada, os SINEs do município do Rio de Janeiro e Casas do Trabalhador também aderiram a suspensão.

Três unidades do Poupa tempo RJ, São João de Meriti , Duque de Caxias e Bangu,, para conter o movimento de pessoas nos locais e assim contribuir para a diminuição dos índices da Covid-19. Segundo nota publicada, os SINEs do município do Rio de Janeiro e Casas do Trabalhador também aderiram a suspensão.

A medida atende ao decreto estadual e municipal, publicado na última quarta (24), que antecipa feriados do dia 21 e 23 de abril e paralisa as atividades até a próxima segunda-feira (05/04).



Publicidade

Pra quem agendou algum serviço por esses dias, entre no site do Detran-RJ (detranrj.gov.br) e veja as novas recomendações para realização do processo. O departamento é responsável pela emissão de documentos importantes como a Carteira de Habilitação (C.N.H) e Carteira de Identidade Civil (RG).

LEIA TAMBÉM: Primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor é realizada na Câmara Municipal de Meriti